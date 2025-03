Liberoquotidiano.it - Attacco con coltello ad Haifa: almeno 5 feriti

cinque persone sono rimaste ferite in unconnella città israeliana di, nel nord di Israele. L'aggressore è stato ucciso, hanno riferito le autorità israeliane lunedì. L'è avvenuto in una stazione degli autobus affollata, secondo quanto dichiarato dalla polizia israeliana. Non è stato subito chiaro chi abbia ucciso l'aggressore, la cui identità non è stata resa nota immediatamente. Eli Bin, capo del servizio di soccorso d'emergenza Magen David Adom, ha detto ai media israeliani che quattro persone sono rimaste ferite nell'cone un'altra è stata gravemente ferita da colpi di arma da fuoco.