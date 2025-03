Oasport.it - ATP Santiago, Laslo Djere piega Sebastián Báez e conquista il terzo titolo in carriera

Leggi su Oasport.it

Non è riuscita a Sebastian Baez la stessa doppietta dell’anno passato Rio de Janeiro-. L’argentino (n.31 del ranking) è stato sconfitto nella finale del torneo cileno dal serbo(n.103 ATP), col punteggio di 6-4 3-6 7-5 in una partita durata 2 ore e 27 minuti. Bravoa venir fuori alla distanza, mettendo in mostra determinazione e resistenza, componenti fondamentali per vincere sulla terra rossa. Si tratta delinper lui nel massimo circuito internazionale, ricordando le due affermazioni precedenti sempre sul mattone tritato: nel 2019 a Rio de Janeiro e nel 2020 nel torneo in Sardegna, battendo nell’atto conclusivo Marco Cecchinato.Nel primo set si comprende dai primi scambi come ci si dovrà mettere comodi perché ogni quindici sarà sudato da parte di entrambi.