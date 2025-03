Oasport.it - ATP Indian Wells 2025, Mattia Bellucci esce nel primo turno delle qualificazioni

Si ferma subito il percorso dinel tabellone cadetto dei BNP Paribas Opendi tennis: l’azzurro, testa di serie numero 1, viene sconfitto aldal nipponico Yosuke Watanuki, iscritto al torneo di categoria ATP Masters 1000 grazie al ranking protetto: ad, in California (Stati Uniti), sul cemento outdoor, il giapponese si impone per 6-1 6-2 in un’ora e venti minuti di gioco, ed affronterà la wild card statunitense Rudy Quan per l’accesso al main draw.Nelset l’azzurro nel quarto game si fa rimontare dal 30-0, perde i successivi quattro punti e cede il servizio. Nel quinto giocoria portare il nipponico ai vantaggi, ma non ha mai l’occasione per il controbreak. L’azzurro si fa rimontare anche nel sesto game, quando dal 30-15 cede nuovamente la battuta, e così nel settimo game Watanuki chiude sul 6-1 dopo mezz’ora.