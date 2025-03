Oasport.it - ATP Indian Wells 2025, Gigante regola Krueger e avvicina il main draw

Inizia nel migliore dei modi il percorso di Matteonell’ATP di. Nell’incontro valevole per il primo turno del tabellone di qualificazione il giocatore italiano supera nettamente l’americano Mitchellimponendosi con il punteggio di 6-4 6-2 in un’ora e tredici minuti.affronterà ora, nel match che mette in palio un posto nel tabellone principale, il vincente della sfida tra l’olandese Botic van de Zandschulp e lo slovacco Lukas Klein.parte forte ed ottiene il break in un primo game chiuso dal doppio fallo dell’avversario. Il giocatore italiano tiene il servizio a zero e assume così l’inerzia del confronto mantenendo i turni di servizio. Nell’ottavo gioco il tennista italiano rimonta dallo 0-30, tiene la battute e chiude definitivamente i conti nel decimo game con l’ace che gli consegna il primo set.