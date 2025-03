Oasport.it - ATP Indian Wells 2025, Alcaraz cerca il tris. Musetti e Berrettini alfieri italiani

Leggi su Oasport.it

L’ ATP di, primo Master 1000 stagionale e atto inaugurale del sunshine double americano, inizia mercoledì 5 e si concluderà domenica 16 sui campi dell’Tennis Garden in California. Lo scorso anno Carlossi è aggiudicato il titolo superando in finale il russo Daniil Medvedev con il punteggio di 7-5 6-1. Il giocatore spagnolo insegue ildi successi consecutivi in un torneo nel quale Lorenzoe Matteosono glidella spedizione italiana.Nel contesto di un quadro generale caratterizzato dall’assoluto equilibrio, nei tornei dei primi due mesi solo due volte il titolare della testa di serie numero uno ha vinto il titolo, il giocatore iberico, titolare della testa di serie numero due e vincitore a Rotterdam, sembra partire in leggero vantaggio su una folta schiera di rivali che in questi primi mesi non ha assolutamente entusiasmato.