Atletica La pesista Landini argento all’esordio azzurro

Una data che non dimenticherà mai più: Giulia, quindicennebagnolese della Self Montanari e Gruzza, sabato ha vestito la sua prima maglia azzurra, di categoria allieve, nel triangolare indoor che l’Italia ha disputato a Metz, in Francia, contro le transalpine e il Portogallo. Giulia, nella gara di getto del peso, è arrivata seconda con m 13,10, staccata dalla francese Melissa Kubacki che ha vinto con 14,48, ma anche dalla portoghese Sofia Ganoshenko, finita terza con 12,41. L’Italia ha vinto la classifica parziale femminile e anche quella complessiva mista con 121 punti, sulle padroni di casa a 117 e sulle lusitane a 55. Ad Ancona si sono invece chiusi i campionati italiani indoor master con diverse medaglie reggiane. Bokar Badji, dopo aver perso l’oro di un centesimo sui 60 chiusi in 7’’14, domina i 200 SM35, vincendo nettamente in 23’’02, terzo successo tricolore di fila tra indoor e outdoor.