Atletica Italia in partenza verso gli Europei indoor di Apeldoorn | assenti Barontini e Bellò

Leggi su Sportface.it

Manca sempre meno aglidi. La spedizione azzurra oggi inl’Olanda, a tre giorni dal via della rassegna continentale al coperto. Il contingenteno potrà contare su 37 elementi, di cui 19 uomini e 18 donne. Occhi puntati su Mattia Furlani, bronzo nel salto in lungo ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, Andy Diaz Hernandez, bronzo nel salto triplo a Parigi, Leonardo Fabbri, oro nel getto del peso aglidi Roma 2024, e Lorenzo Simonelli, argento nei 60 ostacoli ai Mondialidi Glasgow. Azzurri che mercoledì faranno visita all’Omnisport di, velodromo da circa cinquemila posti, per le prove generali in vista dell’esordio di giovedì. Successivamente la riunione di squadra, alla presenza del presidente FIDAL Stefano Mei, con la scelta dei capitani e la cerimonia di giuramento dei nuovi arrivati in Nazionale assoluta.