Trevisotoday.it - Atletica, campionati provinciali di corsa e marcia: Mogliano fa tripletta, due titoli a Roncade

Leggi su Trevisotoday.it

Si è corso eto, domenica in mattinata, nel centro di. Via Roma è stata la cornice del campionato provinciale giovanile su strada, che ha coinvolto circa 250 atleti delle categorie allievi, cadetti e ragazzi. In apertura di giornata, nelle gare diper l’