Oasport.it - Atletica, Barontini e Bellò rinunciano agli Europei: 37 azzurri attesi ad Apeldoorn

Prosegue il conto alla rovescia in vista degliindoor di2025, primo grande evento internazionale della stagione al coperto che si terrà da giovedì 6 a domenica 9 marzo nell’arena Omnisport di. A pochi giorni dal via della rassegna continentale, Simoneed Elenahanno dato forfait riducendo così da 39 a 37 (con 19 uomini e 18 donne) il numero degli atletiin Olanda.I due ottocentisti italiani hanno scelto nelle ultime ore di non prendere parte alla trasferta nei Paesi Bassi per via di una condizione fisica non ideale. Al momento non sono stati comunicati dei nuovi inserimenti, anche se l’ottocentista Francesco Pernici figurava nell’elenco delle quattro riserve non viaggianti della squadra tricolore, pronte a subentrare in caso di necessità.