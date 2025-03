Bergamonews.it - Atalanta, una ghiotta occasione persa: ora una serie di sei big match decisivi

Leggi su Bergamonews.it

Bergamo. “Spingiamo il carro insieme verso nuovi traguardi” ha scritto la Curva Sud in uno striscione, con annessa coreografia che celebra tutti i momenti più iconici degli ultimi anni. Un pensiero che riassume perfettamente lo spirito di ogni tifoso dell’, da sempre, ma ancora di più dopo lo 0-0 con il Venezia. Che rappresenta una grande, ma con 11 giornate ancora da disputare non si può certo dire che abbia pregiudicato le ambizioni, abbia fatto svanire il sogno.Certo, visto quello che aspetta ora la Dea, non c’è dubbio che quella spinta serva davvero, visto che nelle prossime 6 partite ci sono in programma 8 sfide tutte contro squadre che gravitano nelle prime 8 posizioni della classifica diA. Nell’ordine: Juventus in trasferta, Inter in casa, Fiorentina in trasferta, Lazio e Bologna in casa, Milan in trasferta.