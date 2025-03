Game-experience.it - Astro Bot ha spinto la potenza di PS5 “ai suoi limiti”, rivela uno sviluppatore di Team Asobi

Bot non è solo un platform molto apprezzato, ma è anche un titolo che ha saputo sfruttare al massimo lacomputazionale di PS5. Ebbene sì, Takumi Yoshida, senior gameplay programmer di, ha affermato che il gioco hala console ai, grazie a un utilizzo avanzato della grafica, della fisica e delle capacità del controller DualSense. Nonostante il suo stile visivo cartoonesco, il platform nasconde una complessità tecnica impressionante, rendendolo un titolo di grande spessore sia dal punto di vista del gameplay che della realizzazione tecnica.Come riportato da DualShockers, Yoshida ha affermato che uno degli elementi più difficili da implementare è stata la rappresentazione dell’acqua, in particolare nella scena in cui il protagonista ottiene il potenziamento della spugna e spruzza acqua ovunque.