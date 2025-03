Assurdo è lui Negli anni ’90 nel film cult che tutti conoscono oggi vincitore di un Oscar | chi è davvero

Leggi su Caffeinamagazine.it

Domenica sera, al Dolby Theatre di Los Angeles, si è svolta la 97ª edizione della cerimonia degli, il riconoscimento più prestigioso del cinema statunitense e uno dei più seguiti a livello mondiale. Il grande trionfatore della serata è stato ilAnora, che ha ottenuto ben cinque premi su sei nomination, tra cui quelli per miglior, miglior regia, miglior montaggio e miglior sceneggiatura originale.Il regista Sean Baker, che ha anche scritto e montato il, ha fatto la storia diventando la prima persona a vincere quattro statuette per un unico. Mikey Madison, protagonista di Anora, è stata premiata come miglior attrice. Il riconoscimento per il miglior attore protagonista è andato invece ad Adrien Brody per ilThe Brutalist. Per l’attore si tratta della seconda statuetta su due candidature (la prima risale al 2003 per Il pianista).