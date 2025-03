Dayitalianews.com - Assalto al caveau delle Poste a Napoli, bottino da migliaia di euro

Questa mattina i carabinieri della compagnia Stella sono intervenuti in corso Meridionale, presso l’ufficio postale di. Alcuni ignoti si sono introdotti nelattraverso un’apertura realizzata in una parete, riuscendo a portare via una somma di denaro che ammonta a centinaia didi. Sono in corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.Tentato furto allea Giugliano, banditi messi in fuga dall’allarme vocaleTentato furto sventato all’ufficio postale di via Primo Maggio a Giugliano nella notte del 19 febbraio, intorno alle 3:30. Analizzando le registrazionitelecamere di sicurezza, gli operatori hanno individuato alcuni soggetti intenti a forzare la porta di emergenza. Hanno quindi attivato immediatamente l’allarme con sintesi vocale, costringendo i malviventi a darsi alla fuga.