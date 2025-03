Ilrestodelcarlino.it - Aspettando la notte degli Oscar al cinema Medica in centro a Bologna

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 2 marzo 2025 – Sono le 21 e al Pop Upun serpentone di giovani aspetta di entrare all’l Wonder PicturesParty. La fila punteggia via Monte Grappa mentre nel cielo si muovono fasci di luci. Ci sono anche l’attrice Chiara Francini, “solo Andrea Romeo poteva convincermi”, dice; e il cantante Frankie hi-nrg mc. Tutti alladi festa, organizzata dalla casa di distribuzione bolognese I Wonder Pictures con il circuito Pop Upe dedicata alla cerimonia di premiazione di Hollywood. La platea veste da look audaci, fosforescenti, body aderenti, latex lilla, calze blu che contrastano il verde smeraldo dei pantaloncini, top gialli e cappellini da baseball. Tutti in tema The Substance di Coralie Fargeat, film candidato a ben cinque statuette (Miglior film, Miglior regia, Miglior sceneggiatura originale, Miglior attrice protagonista, Demi Moore, e Migliori trucco e acconciature) e distribuito da I Wonder.