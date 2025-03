Ascolti TV | Domenica 2 Marzo 2025 Imma Tataranni sale a 43 milioni 23 8% Tradimento 13%

Davidemaggio.it - Ascolti TV | Domenica 2 Marzo 2025. Imma Tataranni sale a 4,3 milioni (23.8%), Tradimento 13%

Nella serata di ieri,, su Rai1 la seconda puntata di– Sostituto Procuratore 4 ha interessato 4.331.000 spettatori pari al 23.8% di share. Su Canale5ha conquistato 2.194.000 spettatori con uno share del 13%. Su Rai2 N.C.I.S. – Unità Anticrimine intrattiene 652.000 spettatori (3.2%) e N.C.I.S. Origins 539.000 spettatori (2.8%). Su Italia1, dopo la presentazione (.000 – %), Le Iene incolla davanti al video 1.472.000 spettatori con il 10.7%. Su Rai3, preceduto da Report Lab (.000 – %) e la presentazione (1.244.000 – 6.2%), Report segna 1.316.000 spettatori pari al 7%. Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 690.000 spettatori (4.8%). Su La7 Trump vs Zelensky – Lo Scontro che passerà alla Storia raggiunge 966.000 spettatori e il 4.9%. Su Tv8 The November Man ottiene 186.