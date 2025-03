Padovaoggi.it - Arti inferiori 21° edizione, in scena al Piccolo Teatro "Romanzo d’infanzia"

Il 6 marzo alle ore 19.30 alteato di Padova - in via Asolo 2 – la Compagnia Abbondanza/Bertoni mette increazione di-danza per le famiglie. Si tratta di uno spettacolo di pcolare intensità e poesia, pluripremiato e acclamatissimo in Italia e all’estero.