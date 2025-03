Arte Contemporanea alla Reggia di Caserta | Crash una Venere per la parità di genere

Leggi su Ildenaro.it

Gioiello Unesco di fama mondiale, per la primavera del 2025, il 20 marzo, ladiospita un’instzione collettiva die impegno sociale con “”: scultura e monumentalesite specific, simbolo di emancipazione edi. Per l’occasione, laDiconcede gli spazi della Sala Romanelli, dove i visitatori potranno usufruire dell’opera con lo stesso biglietto di ingresso al palazzo. Realizzata a cura di Giuseppe Loffredo con Iconic Art System dagli artisti Angelo Accardi, Luca Bellandi e Daniele Fortuna, la “”, alta 4 metri, è un omaggio alle “Veneri nere” e un manifesto universale. La capigliatura afro celebra le donne che hanno segnato la storia della lotta per ladi. La bocca, avvolta da un velo bianco che termina su una mela simbolica, si fa eco del peccato originale e dello stigma imposto alle donne nel corso della storia.