Arte che onora i diritti della natura. L'incontro con l'ecofumettista Iotti

Incontro con la ecofumettista Alessia, ospite fissatrasmissione tv Geo, oggi alle 18,30 alla sala dei Falegnami di palazzo Bentivoglio a Gualtieri. Presenta il libro "Al lago! Al lago!", che racconta del Lago Bullicante, nato nel 1992 durante la costruzione del parcheggio sotterraneo di un centro commerciale. Il disegno di Alessia è un canale per dar voce a piante, alberi, montagne, animali, ecosistemi. Ultimi giorni di tour per il trenino di Carnevale, fino a domani attivo in centro a Reggio con pnza da piazzaVittoria, offrendo ai bambini la possibilità di un giro su un mezzo da favola (orari: 10-13 e 15-18,30). Oggi alle 17,30 all’università di viale Allegri a Reggio un incontroLuc su "Testimoni di guerra" con Claudia Oriolo (We Word su Ucraina) e Roberto Scaini (Medici senza frontiere su Gaza).