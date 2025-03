Lanazione.it - Arriva il secondo stop. La ‘Rossi’ di Fossone fermata a Saluzzo

Pesante sconfitta (20-4) per la bocciofila di"Bernardo Rossi" che nella settima giornata del campionato nazionale di A2 ovest, girone A, bocce in volo, dopo il previsto turno di riposo, torna in campo adove subisce ilstagionale. Privi dell’infortunato Tiziano Micheli (potrebbe saltare anche la prossima partita) i carraresi vanno subito sotto e non riescono ad entrare mai in partita. Perdono Lido Clerici nel combinato (26-20), Thomas Panesi-Mirco Bacigalupo nella coppia (11-2), Marco Musante nell’individuale (11-2), Rodolfo Casanova-Carlo Galletti-Paolo Vatteroni nella terna (11-0), Clerici nel tiro di precisione (20-6), Panesi nel tiro di precisione (17-16), Edoardo Bacigalupo nel tiro progressivo (36/47-21/44), Clerici-Ferrari nella coppia (11-3). Dopo le prime nove prove, l’unico punto per gli ospiti è di Edoardo Bacigalupo-Thomas Panesi nella staffetta (40/56-42/54).