Arriva il Bonus bollette: quali sono le condizioni per ottenerlo e come richiederlo

Il decretoapprovato dal governo Meloni prevede un aiuto economico una tantum di 200 euro, pensato per supportare le famiglie alle prese con l’aumento dei costi energetici. Questo contributo, noto anche”, è destinato a contrastare il caro energia, che ha visto i prezzi di luce e gas crescere in modo significativo negli ultimi mesi. Ilè rivolto alle famiglie con un ISEE inferiore ai 25.000 euro, e chi ne beneficia potrà sommarlo aisociali,ndo a un totale che potrebbe toccare i 500 euro.Il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, intervenendo a “24 Mattino” su Radio24, ha sottolineato che, grazie a questo intervento, “leper le fasce più vulnerabili saranno molto ridotte, e in alcuni casi potrebbero persino risultare negative”.