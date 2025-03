.com - Arisa ha ricevuto il Filming Italy – Los Angeles per il brano Canta ancora

hail– Losper il, colonna sonora del film Il ragazzo dai pantaloni rosaDopo il successo di, l’intensoche è stato la colonna sonora del film più visto del 2024 Il ragazzo dai pantaloni rosa, per cuihaa LosilLosBest Original Song Award, lautrice, presentatrice, personaggio tv dalla voce dal timbro inconfondibile, limpida e sincera, porta le canzoni e i suoi successi oltre confine., infatti, ritornerà in America e anche in Canada a marzo per 5 date in alcuni teatri importanti:Sabato 22 Marzo – Montreal “Rialto Theater”domenica 23 Marzo – Toronto “Casino Rama Theater”Mercoledì 26 Marzo – Chicago “Des Plaines Theater”Venerdi 28 Marzo – Boston “Somerville Theater”sabato 29 Marzo – Atlantic City “Hard Rock Theater”– Los, oltre a promuovere l’Italia come set cinematografico e ponte tra la cultura italiana e americana, sostiene la crescita culturale italiana attraverso il suo cinema, l’internazionalizzazione dei prodotti dell’audiovisivo italiani e supporta le relazioni interculturali tra i vari registi, produttori ed artisti.