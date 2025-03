Sololaroma.it - Argentina, i preconvocati di Scaloni: c’è Paredes, la scelta su Dybala

Restano da disputare anche due giornate di campionato prima della pausa per le nazionali. Dopo la vittoria di ieri in rimonta contro il Como, grazie alle reti di Alexis Saelemaekers e Artem Dovbyk, la Roma affronterà l’Empoli al Castellani e il Cagliari all’Olimpico nei prossimi due turni di campionato (nel mezzo il doppio confronto in Europa League con l’Athletic Club) prima della sosta., idiNella notte, l’ha reso nota la lista deidiramati dal commissario tecnico Lionelin vista delle due partite di qualificazione ai prossimi mondiali contro Uruguay e Brasile: presenti Leandroe Paulo. All’interno dell’elenco ci sono ben 33 calciatori e nelle prossime due settimane il numero di giocatori verrà ridotto, ma i due romanisti hanno buone possibilità di essere confermati.