Lanazione.it - Arezzo, al via il restauro della facciata della Pieve di Santa Maria. L’aiuto di Patrizio Bertelli

, 3 marzo 2025 – Sono iniziati oggi i lavori die consolidamentosuperficie lapideaprincipalediAssunta in, uno dei gioielli d’arte efede più preziosi per la Chiesa diocesana e la comunità di, un edificio tanto bello quanto fragile. La, dal piano del sagrato fino al terzo loggiato compreso, sarà sottoposta a un complesso ciclo di interventi con pulitura, consolidamento e successiva protezione del paramento lapideo. L’intervento, che si concluderà entro la fine del 2025, è stato reso possibile grazie alle donazioni private tra cui spicca quella di 1.000.000 di euro effettuata da, Presidente del Gruppo Prada, alla parrocchia. Dichiarazioni sul“Sono felice che in tempi ragionevolmente brevi si sia arrivati a dare avvio ai lavori per lariguardanti la”, dice il vescovo Andrea Migliavacca.