Lanazione.it - Apuania travolgente e resta in vetta. Il Cortemaggiore ko

Leggi su Lanazione.it

Successo rotondo per la formazione di B2 dellaTennistavolo che nella quarta giornata di ritorno del campionato nazionale di categoria, girone D, si impone 0-5 in casa dei piacentini del. Secondi in classifica (ma con questa sconfitta sono stati superati dai reggiani del Poviglio e dai bresciani del Marco Polo Mazzano) gli emiliani sono scesi in campo con una formazione rimaneggiata che nulla ha potuto contro il team apuano cheimbattuto in. Per i gialloazzurri due punti sono firmati da Edoardo Cremente (0-3, 1-3) e da Daniel Gaybakyan (0-3, 0-3), uno da Matteo Petriccioli (0-3). "Sono contento di questa vittoria che ci permette mantenere la testa della classifica – dice il dirigente responsabile Giancarlo Betti (nella foto)– la squadra emiliana è sicuramente di buon livello e noi abbiamo disputato un buon match.