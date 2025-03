Anzio, al Chris Cappell College si danza sulle note di Strauss

Leggi su Ilfaroonline.it

, 3 marzo 2025 – Il 27 febbraio ilha reso omaggio al carisma senza tempo del valzer viennese e del suo esponente più rappresentativo, Johann, di cui ricorre quest’anno il bicentenario della nascita.L’aula della comunicazione è diventata palcoscenico per un viaggio immersivo nell’Europa dell’Ottocento, un evento inedito per l’Istituto, che ha visto coinvolti gli alunni di tutti gli indirizzi, in una festosa performance di musica, parole e danze. Un trascinante “giro di valzer” curato in ogni aspetto rappresentativo, dai costumi alle luci, dalle immagini immersive all’allestimento degli spazi.Le più celebridi– Il Valzer dell’Imperatore, Storielle del bosco viennese, Sul bel Danubio blu, Pizzicato Polka – si sono unite ai valzer più avvolgenti e affascinanti di ogni tempo.