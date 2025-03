Ilfattoquotidiano.it - “Antonella, sai cos’è la fika? In inverno ti viene spontaneo fare la pausa fika”, “Eh in Svezia sono dei cultori”: lo scambio tra Clerici e Paola Iezzi a È sempre mezzogiorno

, saila?”. Momenti di imbarazzo e risate nella puntata di oggi, lunedì 3 marzo, di È. Sul finale della puntata ha fatto il suo ingresso in studio, per una “carrambata” in grande stile ad. La padrona di casa non si aspettava infatti che avrebbe fatto la sua comparsa la cantante, a cui il panificatore Fulvio Marino aveva dedicato i semla, un dolce svedese (in particolare del periodo del carnevale) che laaveva mostrato sui social pochi giorni fa. “Lo dedichiamo alla mia amica”, ha detto in apertura di puntata la, a cui i suoi autori hanno giocato uno scherzetto, invitando in studio senza dirglielo la giudice di X Factor, che è entrata sulle note di Club astronave, lasciandola senza parole.Baci, abbracci, carinerie reciproche, poi Marino ha cominciato ad assemblare i semla e laha rivelato che da qualche anno ormai Stoccolma è il suo buen retiro, dov’è stata fino a qualche giorno fa godendosi alcune settimane di relax prima di riprendere gli impegni lavorativi.