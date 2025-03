Dilei.it - Anticipazioni Grande Fratello del 3 marzo: Lorenzo a rischio squalifica

Leggi su Dilei.it

Dopo la puntata scoppiettante di giovedì scorso, è arrivato il momento di una nuova diretta del, condotta come sempre da Alfonso Signorini. Lunedì 3andrà in onda il trentaseiesimo appuntamento con il reality show, che si preannuncia già ricco di colpi di scena. La tensione è alta soprattutto per i cinque concorrenti in nomination, ma c’è anche un gieffino a: cosa accadrà nella Casa più spiata d’Italia?, ledel 3La finale è sempre più vicina e per i concorrenti della Casa della tensione è alle stelle: tutti vogliono mantenere il loro posto nel loft, a tutti i costi. Ma c’è chi rischia grosso: la puntata di lunedì 3potrebbe vedere un’espulsione che potrebbe cambiare le sorti del gioco, proprio a un passo dalla fine.