Ansia e attacchi di panico disturbi sempre più comuni

ROMA (ITALPRESS) – Si stima che circa 8,5 milioni di persone in Italia abbiano sofferto almeno una volta nella vita did’, la patologia psichiatrica più comune nel nostro Paese. Moltoanchediche colpiscono tra i 750.000e i 2,5 milioni di persone, con una prevalenza maggiore tra le donne. Il legame tradie stretto: l’può manifestarsi come una preoccupazione costante e generalizzata, mentre glidirappresentano picchi acuti di.Le cause deglidisono molteplici e possono includere predisposizione genetica, squilibri neurochimici e eventi traumatici, stress prolungato e particolari tratti dipersonalità. L’“è uno stato d’animo che esprime il meccanismo di difesa della mente contro i pericoli, quindi è importantissimo: se ce l’ho, so quello che devo fare e come stare in guardia; se non ce l’ho, mi affido un po’ troppo e rischio di essere in difficoltà”, ha detto Giampaolo Perna, professore ordinario di psichiatria all’Humanitas University e direttore del Mental Health Center del gruppo Humanitas, intervistato da Marco Klinger, per Medicina Top, format tv dell’agenzia di stampa Italpress.