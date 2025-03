Anora il film che ha trionfato alla Notte degli Oscar 2025 | È la vittoria del cinema indipendente

Leggi su Open.online

Vincitore di cinque premidi Hollywood,è la storia di una prostituta di New York che si ritrova a poter cambiare vita sposando un ricco cliente russo per capriccio. La pellicola è stata realizzata con un budget di 6 milioni di dollari. Mikey Madison ha vinto la statuetta come miglior attrice, mentre Sean Baker ha portato a casa quella di miglior regista, oltre ai premi per la sceneggiatura originale e il montaggio. «Se state cercando di fareindipendenti, per favore continuate a farlo. Ne servono di più. Questa è la prova», ha detto durante la premiazione Baker, un che aveva già realizzato piccolisu pornostar, prostitute transgender e altri emarginati., ladiMadison ha battuto a sorpresa Demi Moore, considerata favorita per il ruolo in The Substance.