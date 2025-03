Comingsoon.it - Anora... Anora... Anora... perché io da quella sera - Un commento agli Oscar 2025

Leggi su Comingsoon.it

Siamo contenti per, ma bisogna essere onesti: forse ha perso più per demerito altrui che per i suoi indubbi meriti. In ogni caso, un piccolo trionfo che segnala come anche l'istituzione più tradizionalista del mondo del cinema guardi ai film in maniera diversa rispetto al passato.