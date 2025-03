Ilpiacenza.it - "Animali fantastici fra chiese e palazzi piacentini", visita guidata per la terza età

Si raccoglieranno a partire dalle ore 9 di giovedì 6 marzo, le prenotazioni telefoniche allo 0523-492724, per la nuovapromossa dall’ufficio Attività socio-ricreative del Comune di Piacenza e riservata ai cittadini over 65 residenti in città. L’unicorno inciso all’esterno di San.