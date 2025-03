Udine20.it - Angelo Floramo a “Foyer d’autore” martedì 4 marzo ore 18

Nuovo incontro in programma al Teatro Nuovo Giovanni da Udine per, la rassegna di incontri con autrici e autori su temi letterari, storici, teatrali, musicali, artistici. Attesissimo ospite sarà,alle ore 18.00, lo scrittore e storicoche, in dialogo con Martina Delpiccolo, presenterà BREVE STORIA SENTIMENTALE DEI BALCANI (Bottega Errante 2024).Premio Nonino 2024, Premio Fiuggi Storia 2021, Premio Palmastoria 2020, il libro diè un viaggio tra storia e luoghi., che da sempre si considera un figlio della frontiera, di una terra plurale che si sviluppa nelle intersezioni, racconta la storia di una parte d’Europa complessa, stratificata, eppure al centro di tutto. Sentimentale perché non è un trattato di storia, ma una narrazione soggettiva di che cosa sono e che cosa rappresentano i Balcani.