Andy Diaz | Cacciato perché ero basso dicevano che non avevo talento Le lacrime di mia mamma e il sogno dell’Italia

Alice Liverani e Ferdinando Savarese hanno condotto l’ultima puntata della trasmissione Focus, appuntamento in onda sul canale YouTube di OA Sport, che ha avuto come ospite, triplista di origine cubana, il quale è riuscito a partecipare alle Olimpiadi di Parigi 2024 sotto la bandiera.La storia di: “Sono nato a Cuba e fin da piccolo mi piaceva correre, saltare, ero un ragazzo iperattivo. Mi piaceva essere in costante movimento, miaha notato questa capacità chee mi ha portato in un campo di atletica. Lì ho iniziato a dimostrare il mio, però quando sei piccolo inizi a fare tutti gli eventi: velocità, salto in lungo, salto triplo, salto in alto, lanci, e anche le prove di mezzofondo, però particolarmente mi sono appassionato al salto triplo,ho un cugino che faceva salto triplo, e ha fatto come misura 17.