Andy Diaz: "A Cuba dicevano che ero basso e non avevo talento. Chiamai casa: 'Mamma, papà, io non torno'. E sono venuto in Italia"

Osteggiato nel suo Paese, che ha dovuto lasciare per continuare a inseguire il suo sogno.è il triplistano naturalizzatono che alle Olimpiadi di Parigi 2024 ha regalato all’atletica azzurra una storica medaglia di bronzo. Il coronamento di una carriera e di una storia fatta di sacrifici: “nato ae fin da piccolo mi piaceva correre, saltare, ero un ragazzo iperattivo”. Ma pernulla è stato facile: “Una volta mi hanno cacciato proprio da una scuola di atletica, perché ero. Ho continuato ad allenarmi,entrato nella Nazionalena, anche lì era un po’ più difficile perché tuttiche io non“, ha raccontato il campione in una lunga intervista alla trasmissione Focus, sul canale YouTube di OA Sport.ha raccontato di come nel tempo abbia maturato la convinzione di non poter ottenere i risultati che sperava rimanendo nell’ambientono: “Ho deciso che volevo vincere un’Olimpiade, volevo prendere una medaglia olimpica, e asapevo che non potevo riuscire a fare le misure importanti per prendere quella medaglia.