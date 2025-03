Quotidiano.net - Andrea De Carlo, il grande amore di Eleonora Giorgi: “Mi resta il ricordo di momenti intensi e della tua intelligenza ironica”

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 3 marzo 2025 – C’è un terzo, anzi forse il più importante, nella vita di, ed è quello per lo scrittoreDe, conosciuto in età matura dall’attrice scomparsa oggi dopo una lunga battaglia contro il tumore al pancreas. Dopo i matrimoni finiti con Angelo Rizzoli e Massimo Ciavarro, infatti, l’attrice ha vissuto una lunga e intensa relazione con lo scrittore. "Abbiamo percorso un tratto di vita insieme,cara. Oggi è un giorno triste, ma miildi, etuae non convenzionale che non tutti conoscevano", sono le parole condivise su Instagram da Deinsieme a uno scatto che li ritrae insieme. Lo scrittore di ‘Due di due’ manda anche "un abbraccio pieno d'affetto" ai due figli dell'attrice,, figlio di Rizzoli, e Paolo, figlio di Ciavarro.