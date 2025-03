Donnapop.it - Andrea De Carlo, chi è l’ex compagno di Eleonora Giorgi? Dalla figlia all’ultimo libro, conosciamolo meglio

Leggi su Donnapop.it

Dedella famosa attrice e regista, è uno degli scrittori italiani maggiormente conosciuti all’estero.!Leggi anche:, conoscete tutti i suoi amori? Dalagli ex mariti, vi sveliamo tutto!Tradotti in ben ventisei libri, i suoi romanzi sono entrati di diritto nella storia della letteratura del Ventesimo secolo. Stiamo parlando diDe, scrittore italiano di fama mondiale, punto di riferimento della narrativa internazionale.Oltre a essere famoso per la sua professione, il suo nome è legato a, la bravissima regista e attrice con cui ha vissuto una profonda storia d’amore per diversi anni, fino al 2007. Anche secoppia ha preso strade diverse da tempo, i due sono rimasti parecchio legati da un forte e solido rapporto di amicizia.