Unlimitednews.it - Andrea Camilleri, presentate iniziative per il centenario di nascita dello scrittore

Leggi su Unlimitednews.it

ROMA (ITALPRESS) – “Se potessi, vorrei finire la mia carriera seduto in una piazza a raccontare storie e alla fine del mio cunto passare tra il pubblico con la coppola in mano”: la frase, che risale al 2018, è died è scritta in testa al comunicato stampa preparato per la presentazione delle (tante)messe in piedi per ildella suache si è svolta questa mattina nella sede di Radio Rai in via Asiago., che è scomparso il 17 luglio 2019, era nato a Porto Empedocle il 6 settembre 1925. Artefice dell’operazione è l’Associazione FondoETS con il Comitato Nazionale istituito dal Ministero della Cultura e con la collaborazione della Rai, del Ministero della Cultura, della Siae, dell’Assessorato dei beni culturali e dell’identità siciliana e dell’Assessorato del turismo espettacolo della Regione Siciliana.