Dayitalianews.com - Ancora un drammatico incidente sul lavoro: Fabrizio, 57 anni, muore schiacciato dal pesantissimo cancello dell’azienda dove lavorava. E’ successo questa mattina intorno alle 4 a Guidonia

Leggi su Dayitalianews.com

Un tragicosulsi è verificato aMontecelio, in provincia di Roma,un operaio di 57Casafina, ha perso la vita dopo essere stato travolto da un pesantescorrevole. L’è avvenuto all’alba,4 del mattino, nei pressi di un’azienda situata in via Gioacchino Bonnet.La dinamica dell’Secondo una prima ricostruzione, l’uomo era appena sceso dal proprio furgone per aprire il, quando improvvisamente la struttura avrebbe ceduto, travolgendolo. Il, un pesante manufatto in metallo, si sarebbe sganciato dai cardini senza lasciare scampo all’operaio.Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco, la Polizia e il 118, ma per la vittima non c’è stato nulla da fare.