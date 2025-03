Ancora truffe agli anziani | arrestata una 20enne sequestrati a Capriate 14 chili di gioielli rubati

Leggi su Bergamonews.it

Non accenna a diminuire l’odioso fenomeno delle. L’ultima operazione dei carabinieri di Bergamo ha portato all’arresto di una truffatrice ventenne, al recupero della refurtiva di diversee alla denuncia per ricettazione di un 30enne pregiudicato.Il 18 febbraio scorso è stata avviata un’indagine a seguito della denuncia di un’anziana signora del ’43, residente ad Albano Sant’Alessandro, raggirata con la tecnica ormai tristemente nota del “finto avvocato”: la vittima era stata contattata telefonicamente da un uomo che, spacciandosi per avvocato, le aveva raccontato di un presunto incidente stradale in cui sarebbe stato implicato il figlio. Per evitare problemi giudiziari al figlio, l’anziana era stata convinta a consegnare denaro e tutti iche aveva in casa a un complice del finto avvocato, per un valore complessivo stimato in circa diecimila euro.