Panorama.it - Ancora attacchi hacker contro l'Italia

Leggi su Panorama.it

Altro giorno, altro attacconei confronti dell’. Dalle aziende alle sedi di partito, fino ad arrivare al cuore delle istituzioni. Tutti possono essere colpiti. L’offensiva viene portata avanti dal gruppo filorusso Noname057(16) con l’obiettivo di punire il Belpaese. Il motivo? Alcune dichiarazioni di Sergio Mattarella, risalenti allo scorso 5 febbraio. Il Presidente della Repubblica si era recato all’Università di Marsiglia, in Francia, per essere insignito dell’onorificenza del dottorato honoris causa. Per l’occasione l’inquilino del Quirinale ha tenuto un discorso sulla delicata situazione internazionale che sta attraversando l’Europa e il mondo intero. E sulla Russia ha usato termini duri, paragonando l’invasione dell’Ucraina alle politiche della Germania nazista. Non si è fatta attendere la reazione del Cremlino: “Le sue parole avranno conseguenze”, aveva dichiarato Maria Zakharova, portavoce del ministero degli Esteri di Mosca.