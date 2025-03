Ilnapolista.it - Anche i Messi invecchiano: ha saltato il 46% delle partite in Mls, ma l’Inter Miami sa vincere anche senza di lui (As)

La firma di Leoperè stato certamente un momento storico per il calcio statunitense. Ma il club di Beckham è riuscito a imparare ala stella argentina; si stanno pian piano abituando chepossono invecchiare.ha imparato aAs scrive:Il tecnico Javier Mascherano lo ha fatto riposare, maè riuscito ad agguantare tre punti importanti in Mls battendo lo Houston Dynamo 4-1. Nonostante la leadership che il campione del mondo di Qatar 2022 ha, e essendo un giocatore che può cambiare leda un momento all’altro, la squadra ha dimostrato che non è un calciatore essenziale. I numeri non mentono.haun totale di 22dal suo arrivo e la squadra ha collezionato 12 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte, dimostrando di essere pronti a competere con ol’argentino.