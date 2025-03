Formiche.net - Anche gli Usa nel Gcap? Per l’inviato di Trump in Italia è possibile

L’ingresso degli Usa nel programmasarebbe una misura “molto saggia” per risparmiare sui costi di sviluppo di due programmi distinti. Così ha detto a Defense News, Paolo Zampolli, recentemente nominato informalmente da Donaldcome inviato speciale del presidente Usa in, che avrebbe dichiarato di star premendo per un ingresso degli Stati Uniti nel programma di sesta generazione anglo-italo-nipponico. In base a quanto riportato da Defense News, il businessman amico diavrebbe affermato: “Se si vuole realizzare un aereo, è meglio lavorare insieme”, aggiungendo che “se vuoi un nuovo aereo, hai bisogno degli Stati Uniti”. Da tempo gli Usa sono in una fase di stallo riguardo il venturo programma di sesta generazione di Washington, noto come Ngad (Next generation air dominance), proprio a causa dei crescenti costi previsti per lo sviluppo e la produzione.