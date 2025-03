Lanazione.it - Ampliamento senza autorizzazione. Ordinata la cessazione dell’attività

Dopo i controlli della polizia municipale è scattata l’ordinanza per ladi attività. Il rapporto scaturito dal sopralluogo nella struttura commerciale di via Massa Avenza 55 era arrivato il 24 febbraio sul tavolo del dirigente del settore edilizia Suap e patrimono Fernando della Pina. Un verbale in cui la polizia municipale sanciva che pochi giorni prima aveva accertato la violazione dell’art. 18 comma 1 della Legge Regionale 62/2018 a Wang Aizhong, legale rappresentante della società “Family Shop Srls”, titolare della media struttura di vendita denominata “Centro Market Giovannelli”, in Via Massa Avenza 55. In pratica l’esercizio aveva ampliava ampliato la superficie di vendita da 447 metri quadrati a 1.038, quindi più che raddoppiata,la prescrittarilasciata dal Suap del Comune di Massa.