Isaechia.it - Amici 24, acceso scontro tra Senza Cri e Rudy Zerbi che chiosa: “Le tue scuse sono totalmente inutili!”

Leggi su Isaechia.it

Discussione abbastanza forte quella avvenuta oggi traCri e.Durante l’ultima puntata di, andata in onda domenica scorsa, il professore ha negato l’accesso al serale diCri perché non ha gradito la sua interpretazione del brano Vedrai, vedrai di Luigi Tenco:Questa canzone parla di speranza e io non l’ho sentita, non è un problema di canto ma di interpretazione. Quindi ti dico: questa esibizione, nello specifico, non mi ha convinto.Poco dopoCri si è rifugiata subito in casetta e si è abbandonata allo sconforto. Il giorno dopo però, in collegamento,che ha prontamente esordito dicendo:Vorrei parlare un secondo conCri. Allora, io certe volte mi chiedo se tu sei quella timida che poi tanto timida non è, quella che non sa mai dove mettere le cuffie quando canta, quella in imbarazzo, o sei quella che stiamo per sentire.