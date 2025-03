Unlimitednews.it - Ambiente, accordo tra Enac e GSE per la decarbonizzazione del settore aeroportuale

ROMA (ITALPRESS) – L’e il Gestore dei servizi energetici hanno siglato undi collaborazione istituzionale per accelerare il processo didell’aviazione civile in Italia. L’intesa ha come obiettivi principali migliorare l’efficienza energetica delle infrastrutture aeroportuali, promuovere l’utilizzo di fonti rinnovabili nele implementare politiche integrate che uniscano la sostenibilità ambientale con l’innovazione tecnologica, in linea con gli obiettivi europei in materia.L’si inserisce, infatti, nel quadro delle politiche europee per la sostenibilità ambientale e del Pniec, nonché nelle strategie previste dal Pnrr. Le due istituzioni collaboreranno per favorire lo sviluppo sostenibile del comparto aereo attraverso diverse iniziative tra cui: la riqualificazione energetica degli asset aeroportuali, la promozione di configurazioni di autoconsumo per la condivisione di energia rinnovabile tra le infrastrutture aeroportuali.