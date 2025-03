Ilrestodelcarlino.it - Ama San Martino e Vigili del Fuoco tornano dalla Toscana a capo chino

SERIE B. Débacle reggiana, peraltro attesa. L’Ama Sanperde 3 a 0 in casa dei Lupi Santa Croce (lista), con set pesanti a 17, 15, 19; stesso destino per idelMarconi, sconfitti a Sesto Fiorentino 3 a 0 (17, 22, 14). SERIE B1. La Tirabassi & Vezzali batte in rimonta 3 a 1 il Pontedera, dopo un inizio con il freno tirato (21-25 25-18 25-22 25-14) ed ora è sesta. La Giusto Spirito Rubierese inguaia lalista Ostiano. a metà: finisce 2-3 (25-23 25-17 22-25 21-25 15-17). SERIE B2. Tutte a punti le reggiane: la Fos Cvr regola pesantemente il Bluvolley Pesaro3 a 0 (10, 12, 15) con 14 punti di Brunfranco e 13 di Migliore e Bortolamedi; 6 muri a 1, 9 ace a 0. Cvr seconda ex aequo. L’Arbor Interclays supera la temibile Filottrano 3-0 (20, 17, 16) con 13 punti di Bigi e 11 Macchetta.