A&M Bookstore chiude | addio a un altro presidio culturale di Napoli

Si conclude l’avventura di un luogo simbolo della cultura indipendente. A&M, la libreria fondata da Anna e Andrea,rà definitivamente il 25 marzo. Un annuncio che arriva con dolore e amarezza, ma anche con la consapevolezza di aver fatto tutto il possibile per mantenere vivo uno spazio che, negli anni, è diventato molto più di un semplice negozio di libri.A&Mnon era solo una libreria, ma un vero e proprio centro di aggregazione: ha ospitato presentazioni di autori emergenti e di rilievo, corsi di scrittura e teatro, laboratori per bambini, eventi speciali e persino riprese televisive. È stata teatro di resistenza durante la pandemia, ha portato libri nelle case dei lettori quando tutto era fermo, ha contribuito a riqualificare vicoletto Donnaregina, trasformandolo nel primo vicolo delle donne resilienti.