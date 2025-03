Unlimitednews.it - Altra notte tranquilla per il Papa ma la prognosi resta riservata

"Ilha riposato bene tutta la". Questo quanto riportato questa mattina dalla nota diffusa dalla sala stampa vaticana in merito alle condizioni di salute diFrancesco, ricoverato dal 14 febbraio presso l'ospedale Gemelli di Roma. Un aggiornamento che fa eco ai bollettini positivi degli ultimi giorni, nonostante laresti riservata in ragione di un quadro clinico ancora complesso."Ilnon ha necessitato di ventilazione meccanica non invasiva, ma unicamente di ossigenoterapia ad alti flussi", aveva fatto sapere nella prima mattinata di domenica 2 marzo la Santa Sede, segnalando inoltre la presenza di Francesco alla consueta messa insieme a quanti si stanno prendendo cura di lui all'interno della struttura ospedaliera romana.