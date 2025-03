Agi.it - Alteravano le targhe per accedere alla Ztl. Oltre 150 multe a Roma

AGI - Accertamenti mirati della polizia locale diCapitale a contrasto dei 'furbetti' della Ztl: coloro che con alcuni stratagemmi cercano diillegalmente all'interno delle Zone a traffico limitato della Capitale. Dopo alcune segnalazioni ricevute da parte di cittadini per presunta clonazione di targa, gli agenti del Gpit hanno focalizzato l'attenzione su quelle azioni illecite legate all'alterazione delleper eludere l'occhio elettronico delle telecamere. Le verifiche hanno portato all'individuazione di un sistema fraudolento messo in atto da alcuni soggetti, individuati quali responsabili di reiterate condotte illegali, con centinaia di accessi irregolari nelle Ztl. Tra i casi accertati, quello di un uomo di 57 anni, il quale aveva alterato la prima lettera della targa di un Fiat Ducato, preso a noleggio, trasformando la "F" in "E" con del nastro adesivo nero, in modo da effettuare consegne all'interno della Ztl senza essere ripreso dalle telecamere di accesso.