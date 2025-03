Anteprima24.it - Alta adesione a sciopero alla Ikea di Salerno, oltre il 90%

Tempo di lettura: 2 minutiLodei lavoratoriha registrato un’senza precedenti a, con punte del 90% e in alcuni reparti anche del 100%. Una partecipazione straordinaria – fa notare la Cgil di– che dimostra quanto la protesta sia sentita dai dipendenti, stanchi di subire decisioni aziendali che ledono la loro dignita? e i loro diritti.“Quella di oggi a– si sottolinea in una nota – si inserisce in un piu? ampio piano di mobilitazione nazionale, articolato su piu? giornate per ogni negozio, con l’eccezione del prossimo 15 marzo, data in cui losara? unitario in tutta Italia. I lavoratori del punto vendita di Baronissi hanno voluto lanciare un segnale forte, dimostrando compattezza e determinazione nella richiesta di un trattamento equo.